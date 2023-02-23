У в'язаній сукні та черевиках Valentino: Емма Робертс на Тижні моди в Мілані

Знаменитість продемонструвала своє розкішне почуття стилю.

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31-річну американську акторку Емму Робертс помітили на Тижні моди в Мілані. Про це пише Daily Mail.

Для появи на публіці зірка обрала стильну в'язану білу сукню-светр, щоб не замерзнути в італійському місті. Однак голлівудська зірка очевидно переоцінила холодну температуру Європи, оскільки в руках вона мала сіре пальто.

[ + – ] Емма Робертс Фото: Getty Images

Свій образ племінниця Джулії Робертс доповнила парою масивних чорних чобіт Valentino та великою чорною стьобаною сумкою, а в руках тримала телефон і чашку кави.

Емма закрила обличчя парою сонцезахисних окулярів і нанесла природний макіяж.

Акторка повідомила про свою присутність у столиці моди у вівторок, коли поділилася селфі за підписом "Чао". Зірка драматично дивилася в далечінь і додала фільтр, щоб створити ретро-ефект.

Нагадаємо, голлівудська акторка Емма Робертс рідко афішує особисте життя, проте нещодавно зробила виняток і продемонструвала знімок зі своїм малюком.

Також Фокус писав про перший офіційний вихід у світ Емми Робертс та її бойфренда.