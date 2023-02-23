Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами близнецов в честь их 15-летия (видео)

Знаменитость поделилась в своем Instagram серией личных видео и фотографий.

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53-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес дала поклонникам редкую возможность заглянуть в семейную жизнь со своими близнецами Эммой и Максом, а также 50-летним супругом Беном Аффлеком.

В честь 15-летия детей Джей Ло опубликовала видеозапись моментов их жизни.

"С днем ​​рождения, мои прекрасные, блестящие кокосы. Я так горжусь вами обоими во всех отношениях. Вы приносите столько радости и счастья моему сердцу и душе. Я люблю вас бесконечно, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ", — подписала она видео.

На одной из фотографий также был изображен Бен, держащий спящего Макса во время поездки на машине. Клип также включал снимки близнецов с их отцом Марком Энтони, с которым Джей Ло была вместе с 2004 года по 2011 год.

Напомним, в конце января Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацци во время совместного променада в Санта-Монике. К звездной паре присоединились дочь и сын певицы, а также младший сын актера.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец-то нашли место, которое можно назвать домом, после почти двух лет поисков, которые начались еще до того, как они поженились в июле.