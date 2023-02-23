Дженніфер Лопес поділилася рідкісними кадрами близнюків на честь їхнього 15-річчя (відео)

Знаменитість поділилася у своєму Instagram серією особистих відео та фотографій.

Related video

53-річна актриса та співачка Дженніфер Лопес дала шанувальникам рідкісну можливість заглянути у сімейне життя зі своїми близнюками Еммою та Максом, а також 50-річним чоловіком Беном Аффлеком.

На честь 15-річчя дітей Джей Ло опублікувала відеозапис моментів їхнього життя.

"З днем ​​народження, мої прекрасні, блискучі кокоси. Я так пишаюся вами обома в усіх відношеннях. Ви приносите стільки радості та щастя моєму серцю і душі. Я люблю вас нескінченно, З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ", — підписала вона відео.

На одній із фотографій також був зображений Бен, який тримає Макса під час поїздки на машині. Кліп також включав знімки близнюків з їхнім батьком Марком Ентоні, з яким Джей Ло була разом із 2004 по 2011 рік.

Нагадаємо, наприкінці січня Дженніфер Лопес та Бен Аффлек потрапили в об'єктиви папараці під час спільного променаду у Санта-Моніці. До зіркової пари приєдналися дочка та син співачки, а також молодший син актора.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек нарешті знайшли місце, яке можна назвати будинком після майже двох років пошуків, які почалися ще до того, як вони одружилися в липні.