С дырявым носком. Король Карл III посетил мечеть в Лондоне (фото)

Его Величество давно выступает за защиту окружающей среды и устойчивого развития.

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74-летний король Великобритании Карл III посетил мечеть в Лондоне с дырявым носком. Об этом пишет Yahoo.

По прибытии в мечеть в столице королевства британский монарх, одетый в длинное пальто поверх рубашки и темно-синие брюки, снял обувь, как это принято в молитвенном доме, открыв небольшую дырку на верхней части его правого черного носка.

Тем временем 75-летняя королева-консорт Камилла при входе в мечеть добавила белый платок к своему кремовому образу.

Как известно, его Величество давно выступает за защиту окружающей среды и устойчивого развития, особенно когда речь идет о его собственном гардеробе.

[ + – ] Король Карл III посетил мечеть в Лондоне с дырявым носком Фото: Getty Images

"Я отношусь к тем людям, которые хотят отремонтировать обувь — или любой предмет одежды — если смогу, вместо того, чтобы просто выбросить ее", — рассказывал ранее британский монарх.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Старший сын покойной королевы Елизаветы II официально вступит на престол 6 мая 2023 года. Тогда состоится коронация Карла III и три дня празднования, среди которых планируются выступления группы Spice Girls, Дэвида Боуи и Гарри Стайлса. Как известно, Адель и Эд Ширан отказались выступать на официальном событии.

Напомним, король Великобритании посетил обучение украинских военных.

Также Фокус писал о реакции короля Карла III на просьбу сторонников вернуть в семью принца Гарри.