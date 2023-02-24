З дірявою шкарпеткою. Король Карл ІІІ відвідав мечеть у Лондоні (фото)

Його Величність давно виступає за захист навколишнього середовища та сталого розвитку.

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74-річний король Великобританії Карл ІІІ відвідав мечеть у Лондоні з дірявою шкарпеткою. Про це пише Yahoo.

Після прибуття до мечеті у столиці королівства британський монарх, одягнений у довге пальто поверх сорочки та темно-сині штани, зняв взуття, як це прийнято в молитовному домі, відкривши невелику дірку на верхній частині його правої чорної шкарпетки.

Тим часом 75-річна королева-консорт Камілла при вході в мечеть додала білу хустку до свого кремового образу.

Як відомо, його Величність давно виступає за захист навколишнього середовища та сталого розвитку, особливо коли йдеться про його власний гардероб.

[ + – ] Король Карл ІІІ відвідав мечеть у Лондоні з дірявою шкарпеткою Фото: Getty Images

"Я належу до тих людей, які хочуть відремонтувати взуття — або будь-який предмет одягу — якщо зможу, замість того, щоб просто викинути його", — розповідав раніше британський монарх.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Старший син покійної королеви Єлизавети ІІ офіційно вступить на престол 6 травня 2023. Тоді відбудеться коронація Карла ІІІ та три дні святкування, серед яких плануються виступи гурту Spice Girls, Девіда Бові та Гаррі Стайлса. Як відомо, Адель та Ед Ширан відмовилися виступати на офіційній події.

Нагадаємо, король Великобританії відвідав навчання українських військових.

Також Фокус писав про реакцію короля Карла ІІІ на прохання прихильників повернути в родину принца Гаррі.