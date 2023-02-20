Король Карл III відвідав навчання українських військових у Великобританії (фото, відео)

Новобранці проходять військовий вишкіл у Великобританії п’ять тижнів. Монарх подивився, як українців готують атакувати ворожі позиції.

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Карл III, король Великої Британії та королівства Співдружності, відвідав навчання українських військовослужбовців. Його супроводжував начальник Генштабу Патрік Сандерс. Король поговорив з українськими захисниками та міжнародними військовими, що об’єднались з британцями для навчань. Про це повідомляє британське ЗМІ Daily Express.

Король Карл III поспілкувався з українськими військовими, що проходять нині базову підготовку, та побачив на власні очі навчання. Курс триває 35 днів, армійців навчають медичної допомоги, поводження зі зброєю, основ польової майстерності та стрільби.

Відео візиту Карл III на навчання бійців ЗСУ поділився речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Більшість учасників 35-денного курсу не мають військового досвіду зовсім або мають незначний, тому вивчення базових бойових навичок для них є важливим. Однак дехто з військових, що проходять муштру, вже побували на передовій. Вік і походження армійців на цих навчаннях різні, однак мовний бар’єр проблем не викликає — українці забезпечені перекладачами.

Як повідомляють британські журналісти, за останні пів року у Великій Британії пройшли бойову підготовку вже 10 тисяч українських солдатів.

У Міністерстві оборони Великобританії розповіли, що для реалізації програми з навчань українських військовослужбовців приєдналось дев’ять країн.

"Новобранці української армії проходять навчання у Великій Британії, де здобувають навички, необхідні для того, щоб бути ефективними та смертоносними на передовій та захищати Батьківщину", — повідомила пресслужба британського Міноборони 18 лютого.

Нагадаємо, 18 лютого на Мюнхенській конференції прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак повідомив, що у Великій Британії вже стартували навчання українських пілотів на літаках НАТО. Британський прем’єр заявив, що держава готова підтримати союзників, якщо ті можуть негайно передати літаки Україні.

Раніше, 16 лютого, Ріші Сунак розповів, що 24 лютого у Великій Британії пройде хвилина мовчання. Так англійці хочуть продемонструвати солідарність з Україною та вшанувати пам’ять загиблих внаслідок нападу Росії. Загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться об 11:00 за місцевим часом у річницю повномасштабного вторгнення РФ.