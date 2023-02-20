Король Карл III посетил обучение украинских военных в Великобритании (фото, видео)

Новобранцы проходят военную подготовку в Великобритании пять недель. Монарх посмотрел, как украинцев готовят атаковать вражеские позиции.

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Карл III, король Великобритании и королевства Содружества, посетил учения украинских военнослужащих. Его сопровождал начальник Генштаба Патрик Сандерс. Король побеседовал с украинскими защитниками и международными военными, объединившимися с британцами для учений. Об этом сообщает британское СМИ Daily Express.

Король Карл III пообщался с украинскими военными, проходящими сейчас базовую подготовку, и увидел своими глазами учения. Курс длится 35 дней, армейцев обучают медицинской помощи, обращению с оружием, основам полевого мастерства и стрельбе.

Видео визита Карла III на учения бойцов ВСУ поделился спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Большинство участников 35-дневного курса не имеют военного опыта вовсе или имеют незначительный, поэтому изучение базовых боевых навыков для них важно. Однако некоторые из проходящих муштру военных уже побывали на передовой. Возраст и происхождение армейцев на этих учениях разные, однако языковой барьер проблем не вызывает – украинцы обеспечены переводчиками.

Как сообщают британские журналисты, за последние полгода в Великобритании прошли боевую подготовку уже 10 тысяч украинских солдат.

В Министерстве обороны Великобритании рассказали, что для реализации программы по учениям украинских военнослужащих присоединилось девять стран.

"Новобранцы украинской армии проходят обучение в Великобритании, где приобретают навыки, необходимые для того, чтобы быть эффективными и смертоносными на передовой и защищать Родину", — сообщила пресс-служба британского Минобороны 18 февраля.

Напомним, 18 февраля на Мюнхенской конференции премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что в Великобритании уже стартовали учения украинских пилотов на самолетах НАТО. Британский премьер заявил, что государство готово поддержать союзников, если они могут немедленно передать самолеты Украине.

Ранее, 16 февраля, Риши Сунак рассказал, что 24 февраля в Великобритании пройдет минута молчания. Так англичане хотят продемонстрировать солидарность с Украиной и почтить память погибших в результате нападения России. Общенациональная минута молчания состоится в 11.00 по местному времени в годовщину полномасштабного вторжения РФ.