Беременная Рианна с сыном появилась на публике (фото)

Сейчас певица ожидает рождения второго ребенка.

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35-летняя американская певица Рианна вышла в свет со своим сыном. Об этом пишет Daily Mail.

Беременную вторую знаменитость заметили в итальянском аэропорту, когда она прибыла в Милан на Неделю моды. Рири, американский рэпер A$AP Rocky и их 9-месячный сын вышли из самолета и направлялись к автомобилю.

Звезда сцены барбадосского происхождения выбрала для выхода total-black образ — черное худи, удлиненный пуховик, темные брюки и очки. На руках беременной певицы красовалось роскошное кольцо с драгоценным камнем.

[ + – ] Рианна с сыном

Тем временем 9-месячный сын звезды мирового масштаба был одет в светло-коричневый комбинезон. Рири держала своего первенца на руках.

[ + – ] Сын Рианны и A$AP Rocky

Сын американских музыкантов родился в мае 2022 года. Имя малыша до сих пор остается загадкой, также звездные родители длительное время не показывали лицо своего первенца.

Впрочем, официально Рири и ее бойфренд так и не заключили брак. Ранее сообщалось, что они сделают это при первом же комфортном условии после рождения первенца, однако впоследствии стало известно о второй беременности артистки.

Напомним, 35-летняя Рианна тщательно скрывала вторую беременность, в частности о предстоящем пополнении в семье не знал даже отец певицы.

Также Фокус писал об образе Рианны во время вечеринки в честь ее 35-летия.