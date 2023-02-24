Вагітна Ріанна із сином з'явилася на публіці (фото)

Наразі співачка очікує на народження другої дитини.

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35-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ зі своїм сином. Про це пише Daily Mail.

Вагітну вдруге знаменитість помітили в італійському аеропорту, коли вона прибула до Мілана на Тиждень моди. Рірі, американський репер A$AP Rocky та їхній 9-місячний син вийшли з літака та прямували до авто.

Зірка сцени барбадоського походження обрала для виходу total-black образ — чорне худі, подовжений пуховик, темні штани та сонцезахисні окуляри. На руках вагітної співачки красувалася розкішна каблучка з дорогоцінним каменем.

[ + – ] Ріанна із сином

Тим часом 9-місячний син зірки світового масштабу був одягнутий у світло-коричневий комбінезон. Рірі тримала свого первістка на руках.

[ + – ] Син Ріанни та A$AP Rocky

Син американських музикантів народився у травні 2022. Ім'я малюка досі залишається загадкою, також зіркові батьки тривалий час не показували обличчя свого первістка.

Втім, офіційно Рірі та її бойфренд так і не уклали шлюб. Раніше повідомлялося, що вони зроблять це за першої ж комфортної умови після народження первістка, проте згодом стало відомо уже про другу вагітність артистки.

Нагадаємо, 35-річна Ріанна ретельно приховувала другу вагітність, зокрема про майбутнє поповнення в родині не знав навіть батько співачки.

Також Фокус писав про образ Ріанни під час вечірки на честь її 35-річчя.