Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Вагітна Ріанна із сином з'явилася на публіці (фото)

Ріанна, Ріанна вагітна, Ріанна асап рокі, Ріанна супербоул, Ріанна особисте життя, Ріанна бойфренд
Фото: Getty | Ріанна

Наразі співачка очікує на народження другої дитини.

Related video

35-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ зі своїм сином. Про це пише Daily Mail.

Вагітну вдруге знаменитість помітили в італійському аеропорту, коли вона прибула до Мілана на Тиждень моди. Рірі, американський репер A$AP Rocky та їхній 9-місячний син вийшли з літака та прямували до авто.

Зірка сцени барбадоського походження обрала для виходу total-black образ — чорне худі, подовжений пуховик, темні штани та сонцезахисні окуляри. На руках вагітної співачки красувалася розкішна каблучка з дорогоцінним каменем.

Ріанна із сином

Тим часом 9-місячний син зірки світового масштабу був одягнутий у світло-коричневий комбінезон. Рірі тримала свого первістка на руках.

Син Ріанни та A$AP Rocky

Син американських музикантів народився у травні 2022. Ім'я малюка досі залишається загадкою, також зіркові батьки тривалий час не показували обличчя свого первістка.

Втім, офіційно Рірі та її бойфренд так і не уклали шлюб. Раніше повідомлялося, що вони зроблять це за першої ж комфортної умови після народження первістка, проте згодом стало відомо уже про другу вагітність артистки.

Нагадаємо, 35-річна Ріанна ретельно приховувала другу вагітність, зокрема про майбутнє поповнення в родині не знав навіть батько співачки.

Також Фокус писав про образ Ріанни під час вечірки на честь її 35-річчя.