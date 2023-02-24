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Стиль жизни

Ирина Шейк продемонстрировала монохромный образ для ранней весны (фото)

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Фото: Instagram/irinashayk | Ирина Шейк

Звезда подиумов сделала ставку на светлые оттенки.

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37-летняя модель Ирина Шейк продемонстрировала удачный монохромный образ для ранней весны 2023 года. Снимками звезда подиумов поделилась в своем Instagram с более 21 млн подписчиков.

Знаменитость предстала в аутфите в бежевых оттенках — объемном пуховике с меховым воротником и кожаными вставками, телесном боди и брюках в тон основного наряда. На ногах модели были бежевые ботильоны.

Волосы возлюбленной Брэдли Купера были распущены, а на лице она обошлась без макияжа.

"Весь бежевый день…" — подписала карусель фото Ирина Шейк.

Ирина Шейк

В настоящее время 37-летняя российская модель восстанавливает романтические отношения с оскароносным актером Брэдли Купером. Знаменитости воспитывают общую дочь Лею, однако разорвали отношения в 2019 году из-за романа Купера с певицей Леди Гагой после съемок в фильме "Рождение звезды".

Впрочем, в конце осени 2022 года стало известно о примирении Ирины Шейк и Брэдли Купера. Некоторые инсайдеры даже сообщали о планах на пополнение в семье.

Ирина Шейк и Брэдли Купер Fullscreen
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Фото: Getty Images

Напомним, Ирина Шейк продемонстрировала идеальное пальто для встречи весны 2023 года.

Также Фокус писал о редком фото Ирины Шейк с 5-летней дочерью.