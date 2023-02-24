Ірина Шейк продемонструвала монохромний образ для ранньої весни (фото)

Зірка подіумів зробила ставку на світлі відтінки.

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37-річна модель Ірина Шейк продемонструвала вдалий монохромний образ для ранньої весни 2023. Знімками зірка подіумів поділилася у своєму Instagram з понад 21 млн підписників.

Знаменитість постала в аутфіті в бежевих відтінках — об'ємному пуховику з хутряним коміром та шкіряними вставками, тілесному боді та штанах у тон основного наряду. На ногах моделі були бежеві ботильйони.

Волосся коханої Бредлі Купера було розпущене, а на обличчі вона обійшлася без макіяжу.

"Весь бежевий день…" — підписала карусель фото Ірина Шейк.

[ + – ] Ірина Шейк

Наразі 37-річна російська модель відновлює романтичні стосунки з оскароносним актором Бредлі Купером. Знаменитості виховують спільну доньку Лею, проте розірвали стосунки у 2019 році через начебто роман Купера зі співачкою Леді Гагою після зйомок у фільмі "Народження зірки".

Втім, наприкінці осені 2022 стало відомо про примирення Ірини Шейк та Бредлі Купера. Деякі інсайдери навіть повідомляли про плани на поповнення в родині.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ірина Шейк продемонструвала ідеальне пальто для зустрічі весни 2023.

Також Фокус писав про рідкісне фото Ірини Шейк з 5-річною донькою.