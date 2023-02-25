Стали известны подробности свадьбы Рианны и A$AP Rocky

Звездная пара ожидает рождения второго общего ребенка и готовится к свадьбе.

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Стали известны подробности предстоящей свадьбы американской певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky. Об этом пишет Radar Online.

Как известно, звездная пара рассматривает несколько вариантов проведения церемонии: первый — это тайно сыграть свадьбу или тихо отметить в Лос-Анджелесе, а уже через год организовать грандиозное событие. К тому же отмечается, что вечеринка, скорее всего, состоится на Барбадосе — родине Рири.

"Свадьба и рождение еще одного ребенка – вот основные заботы Рианны сейчас. Согласие на участие в Суперкубке отчетливо оживило ее любовь к выступлениям, но это все равно не сравнится с тем, что у нее дома. К счастью, A$AP тоже на борту", – рассказывает инсайдер издания.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky с сыном Фото: Instagram/badgalriri

Отметим, что предложение руки и сердца A$AP Rocky сделал своей возлюбленной еще весной 2022 года. Это произошло в клипе рэпера. Пока они воспитывают общего первенца, имя которого до сих пор остается в секрете. Также пара уже ожидает рождения второго ребенка, о чем стало известно во время выступления Рири на "Суперкубке-2023".

Об отношениях музыкантов стало известно в начале 2021, а уже через год они объявили о первой беременности Рианны.

[ + – ] Рианна Фото: Getty

Напомним, Рианна выступит на "Оскаре-2023" со своим саундтреком к фильму Marvel.

Также Фокус писал о редком появлении беременной Рианны на публике с сыном.