Стали відомі подробиці весілля Ріанни та A$AP Rocky

Наразі зіркова пара очікує на народження другої спільної дитини та готується до весілля.

Related video

Стали відомі подробиці майбутнього весілля американської співачки Ріанни та репера A$AP Rocky. Про це пише Radar Online.

Як відомо, зіркова пара розглядає кілька варіантів проведення церемонії: перший — це десь таємно зіграти весілля або тихо відзначити в Лос-Анджелесі, а вже за рік організувати грандіозну подію. До того ж, наголошується, що вечірка, швидше за все, відбудеться на Барбадосі — батьківщині Рірі.

"Весілля та народження ще однієї дитини – ось основні турботи Ріанни наразі. Згода на участь у Суперкубку виразно пожвавила її любов до виступів, але це все одно не зрівняється з тим, що вона має вдома. На щастя, A$AP теж на борту", — розповідає інсайдер видання.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky із сином Фото: Instagram/badgalriri

Зазначимо, що пропозицію руки та серця A$AP Rocky зробив своїй коханій ще навесні 2022. Це сталося у кліпі репера. Наразі вони виховують спільного первістка, ім'я якого досі залишається в секреті. Також пара вже очікує на народження другої дитини, про що стало відомо під час виступу Рірі на "Суперкубку-2023".

Про стосунки музикантів стало відомо на початку 2021, а вже за рік вони оголосили про першу вагітність Ріанни.

[ + – ] Ріанна Фото: Getty

Нагадаємо, Ріанна виступить на "Оскарі-2023" зі своїм саундтреком до фільму Marvel.

Також Фокус писав про рідкісну появу вагітної Ріанни на публіці із сином.