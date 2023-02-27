Свекр Наталии Водяновой хочет пополнить свою империю роскоши Cartier и Vacheron Constantin

Французский миллиардер Бернар Арно расширяет свой бизнес.

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Бернар Арно, который входит в тройку богатейших людей планеты, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), задумался о покупке швейцарской холдинговой компании по производству предметов роскоши Richemont, сообщает швейцарское издание Finanz und Wirtschaft. На данный момент решение находится на стадии обсуждения.

По информации инсайдеров, Richemont в настоящее время является четвертой по величине компанией класса люкс в мире по рыночной капитализации с обширным портфелем из 26 домов и предприятий, включая Cartier, Chloé, Montblanc, IWC, A. Lange & Söhne, Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget и Vacheron Constantin, а также розничные платформы YOOX Net-a-Porter Group.

Он был основан южноафриканским бизнесменом Иоганном Рупертом в 1988 году, и с тех пор его семья владеет контрольным пакетом акций. До сих пор Руперт сопротивлялся передаче контроля над компанией, отказавшись в прошлом году изменить структуру совета директоров, контролируемую семьей.

"Наш совет может быть медленнее и консервативнее, чем другие. Но его открытость и коллегиальность как раз и является его преимуществом. Меня не будут шантажировать", — говорил он в редком интервью.

Бернар Арно – свекр российской супермодели Натальи Водяновой. Его сын Антуан Арно женился на ней в 2020 году. Антуан – директор компании Berluti и председатель совета директоров бренда Loro Piana.

В январе этого года стало известно, что дочь Арно-старшего, 47-летняя Дельфин Арно, станет исполнительным директором Dior. Незадолго до этого холдинговую компанию Christian Dior SE возглавил ее брат Антуан.

Ранее Фокус писал, что Бернар Арно, состояние которого оценивается в $178 млрд, купил резиденцию Леонардо да Винчи в Милане.