Беременная Рианна и A$AP Rocky на свидании в Милане (фото)

Звездная пара вышла в свет всего через несколько недель после того, как Рианна сообщила, что ждет второго ребенка.

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35-летняя певица Рианна и 34-летний рэпер A$AP Rocky вместе вышли в город в пятницу — менее чем через две недели после того, как певица объявила на Супербоуле-2023 года, что она ждет их второго ребенка. Об этом пишет People.

На фотографиях с их поездки в Италию бизнесвумен и миллиардерша изображена в оранжево-кремовом шелковом платье с горлом. Яркий наряд она дополнила бомбером, парой босоножек на каблуке от Manolo Blahnik и белой винтажной сумкой.

Тем временем Раким Ателастон Майерс был одет в черную кожаную куртку, мешковатые голубые джинсы и белую футболку. Из аксессуаров он выбрал массивные серьги с бриллиантами и черные очки.

Напомним, на прошлой неделе в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике Рианна отпраздновало свое 35-летие.

Также Фокус писал, что об интересном положении артистки не знали даже 280 ее танцоров во время постоянных репетиций перед выступлением на Супербоуле-2023. Они увидели, что Рири беременна непосредственно во время ее выхода на сцену.

В мае 2022 года Рианна впервые стала мамой. Она родила для своего бойфренда, американского рэпера ASAP Rocky сына, имя которого до сих пор держится в секрете.