Вагітна Ріанна й A$AP Rocky на побаченні в Мілані (фото)

Зіркова пара вийшла у світ всього через кілька тижнів після того, як Ріанна повідомила, що чекає на другу дитину.

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35-річна співачка Ріанна та 34-річний репер A$AP Rocky разом вийшли в місто у п'ятницю — менш ніж за два тижні після того, як співачка оголосила на Супербоулі-2023, що вона чекає на їхню другу дитину. Про це пише People.

На фотографіях із їхньої поїздки в Італію бізнесвумен і мільярдерка зображена в оранжево-кремовій шовковій сукні з горлом. Яскраве вбрання вона доповнила бомбером, парою босоніжок на підборах від Manolo Blahnik і білою вінтажною сумкою.

Водночас Ракім Ателастон Маєрс був одягнений у чорну шкіряну куртку, мішкуваті блакитні джинси та білу футболку. З аксесуарів він вибрав масивні сережки з діамантами та чорні окуляри.

Нагадаємо, минулого тижня в італійському ресторані Giorgio Baldi в Санта-Моніці Ріанна відсвяткувало своє 35-річчя.

Також Фокус писав, що про цікавий стан артистки не знали навіть 280 її танцюристів під час постійних репетицій перед виступом на Супербоулі-2023. Вони побачили, що Рірі вагітна, безпосередньо під час її виходу на сцену.

У травні 2022 року Ріанна вперше стала мамою. Вона народила від свого бойфренда, американського репера ASAP Rocky, сина, ім'я якого досі тримається в секреті.