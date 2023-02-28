Камилла Паркер-Боулз потеряет часть королевского титула: детали
Жена Карла III пока называется "королевой-консортом", однако вскоре получит обновленный титул.
75-летняя королева-консорт Камилла Паркер-Боулз получит новый титул. Об этом пишет New York Post.
Как сообщается, Карл III настойчиво умолял свою мать, покойную королеву Елизавету, назвать его жену Камиллу королевой, а не "королевой-консортом". Поэтому появилась информация, что возлюбленная британского монарха избавится от приставки "консорт".
Кристофер Андерсон, автор книги "Король: Жизнь Карла III", утверждал, что старший сын Елизаветы II "в течение 17 лет неустанно просил покойную королеву, умоляя ее поддержать Камиллу как королеву, а не просто как консорта".
"В конце своей жизни королева сделала именно это, как мне сказали, достаточно неохотно, и это было шоком для сынов Дианы", — рассказывал королевский эксперт.
Королева Елизавета II умерла в сентябре 2022, и всего за несколько месяцев до смерти она выразила "искреннее желание", чтобы жена сына была известна как королева-консорт.
25 февраля 2023 сообщалось, что "хорошо осведомленные источники" в Букингемском дворце сообщили, что Камилла будет называться "королевой" после коронации Карла III 6 мая этого же года.
Далее автор отметил, что титул "королева-консорт" не существовал в прошлом.
"Жена короля, конечно, является его женой, но она тоже просто королева", — добавил специалист.
Напомним, королева-консорт Камилла во второй раз заболела коронавирусом.
Также Фокус писал об особой короне, которая достанется Камилле Паркер-Боулз в день коронации Карла III.