Камілла Паркер-Боулз втратить частину королівського титулу: деталі

Дружина Карла ІІІ поки називається "королевою-консортом", проте незабаром отримає оновлений титул.

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75-річна королева-консорт Камілла Паркер-Боулз отримає новий титул. Про це пише New York Post.

Як повідомляється, Карл III наполегливо благав свою матір, покійну королеву Єлизавету, назвати його дружину Каміллу королевою, а не "королевою-консортом". Тому наразі з'явилася інформація, що кохана британського монарха позбудеться приставки "консорт".

Крістофер Андерсон, автор книги "Король: Життя Карла III", стверджував, що старший син Єлизавети ІІ "протягом 17 років невпинно просив покійну королеву, благаючи її підтримати Каміллу як королеву, а не просто як консорта".

"Наприкінці свого життя королева зробила саме це, як мені сказали, досить неохоче, і це було шоком для синів Діани", — розповідав королівський експерт.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз Фото: Getty

Королева Єлизавета ІІ померла у вересні 2022, і всього за кілька місяців до смерті вона висловила "щире бажання", щоб дружина сина була відома як королева-консорт.

25 лютого 2023 повідомлялося, що "добре обізнані джерела" в Букінгемському палаці повідомили, що Камілла буде називатися "королевою" після коронації Карла ІІІ 6 травня цього ж року.

Далі автор зазначив, що титул "королева-консорт" не існував у минулому.

"Дружина короля, звичайно, є його дружиною, але вона також просто королева", — додав фахівець.

"Я ніколи не переставав дивуватися тому, наскільки довірливими були як британська преса, так і громадськість щодо цього питання", — сказав письменник.

[ + – ] Король Карл ІІІ та королева Камілла Фото: The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall/Twitter

Нагадаємо, королева-консорт Камілла вдруге захворіла на коронавірус.

Також Фокус писав про особливу корону, яка дістанеться Каміллі Паркер-Боулз у день коронації Карла ІІІ.