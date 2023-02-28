Леонардо Ди Каприо заметили с бывшей девушкой (фото)

Об отношениях пары было известно около 12 лет назад.

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48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен в компании своей бывшей девушки. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду фильма "Титаник" и 35-летнюю итальянскую модель румынского происхождения Мадалину Генеа "поймали" местные папарацци, когда они выходили вместе из миланского ночного клуба.

На спутнице Ди Каприо в этот вечер был откровенный черный комбинезон с вырезами и глубоким декольте. Тем временем, американский актер выбрал для вечеринки total-black образ — черные джинсы, кофту и бомбер. К образу Лео добавил темную кепку и защитную маску.

[ + – ] Мадалина Генеа и Леонардо Ди Каприо

Как известно, итальянская модель и голливудский актер встречались около 12 лет назад. Они познакомились на съемках картины "Великий Гэтсби" в Австралии. Впрочем, их роман длился меньше месяца.

[ + – ] Мадалина Генеа

Отметим, что летом 2022 года стало известно о разрыве голливудского актера и 25-летней модели Камилы Морроне. Они встречались около пяти лет, однако официальную причину окончания отношений не назвали. В Сети шутили, что Ди Каприо встречается только с девушками младше 25 лет.

Впоследствии актеру приписывали роман с моделью Джиджи Хадид. Впрочем, в это время знаменитость замечали на свиданиях и с другими девушками.

Напомним, Леонардо Ди Каприо снова сходил на свидание с Джиджи Хадид.

Также Фокус писал об отношении Леонардо Ди Каприо к слухам в Сети по поводу его увлечения младшими девушками.