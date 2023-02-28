Леонардо Ді Капріо помітили з колишньою дівчиною (фото)

Про стосунки пари було відомо близько 12 років тому.

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48-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили в компанії його колишньої дівчини. Про це пише Daily Mail.

Зірку фільму "Титанік" та 35-річну італійську модель румунського походження Мадаліну Генеа "зловили" місцеві папараці, коли вони виходили разом з міланського нічного клубу. На супутниці Ді Капріо цього вечора був відвертий чорний комбінезон з вирізами та глибоким декольте. Тим часом американський актор обрав для вечірки total-black образ — чорні джинси, кофту та бомбер. До образу Лео додав чорну кепку та захисну маску.

[ + – ] Мадаліна Генеа та Леонардо Ді Капріо

Як відомо, модель та голлівудський актор зустрічалися близько 12 років тому. Вони познайомилися на зйомках картини "Великий Гетсбі" в Австралії. Втім, їхній роман тривав менше місяця.

[ + – ] Мадаліна Генеа

Зазначимо, що влітку 2022 стало відомо про розрив голлівудського актора та 25-річної моделі Каміли Морроне. Вони зустрічалися близько п'яти років, проте офіційної причини закінчення стосунків не назвали. У мережі жартували, що Ді Капріо зустрічається лише з дівчатами, яким менше 25 років.

Згодом актору приписували роман з моделлю Джіджі Хадід. Втім, у цей час знаменитість помічали на побаченнях і з іншими дівчатами.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо знову сходив на побачення з Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про ставлення Леонардо Ді Капріо до чуток у мережі щодо його захоплення молодшими дівчатами.