Леонардо Ді Капріо помітили з колишньою дівчиною (фото)
Про стосунки пари було відомо близько 12 років тому.
48-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили в компанії його колишньої дівчини. Про це пише Daily Mail.
Зірку фільму "Титанік" та 35-річну італійську модель румунського походження Мадаліну Генеа "зловили" місцеві папараці, коли вони виходили разом з міланського нічного клубу. На супутниці Ді Капріо цього вечора був відвертий чорний комбінезон з вирізами та глибоким декольте. Тим часом американський актор обрав для вечірки total-black образ — чорні джинси, кофту та бомбер. До образу Лео додав чорну кепку та захисну маску.
Як відомо, модель та голлівудський актор зустрічалися близько 12 років тому. Вони познайомилися на зйомках картини "Великий Гетсбі" в Австралії. Втім, їхній роман тривав менше місяця.
Зазначимо, що влітку 2022 стало відомо про розрив голлівудського актора та 25-річної моделі Каміли Морроне. Вони зустрічалися близько п'яти років, проте офіційної причини закінчення стосунків не назвали. У мережі жартували, що Ді Капріо зустрічається лише з дівчатами, яким менше 25 років.
Згодом актору приписували роман з моделлю Джіджі Хадід. Втім, у цей час знаменитість помічали на побаченнях і з іншими дівчатами.
Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо знову сходив на побачення з Джіджі Хадід.
Також Фокус писав про ставлення Леонардо Ді Капріо до чуток у мережі щодо його захоплення молодшими дівчатами.