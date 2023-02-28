Бывшая жена Виталия Кличко показала их дочь (фото)

Накануне Наталье Егоровой исполнилось 49 лет.

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Наталья Егорова показала 21-летнюю дочь от союза с Виталием Кличко. Снимком экс-жена мэра столицы поделилась в своем Instagram.

Накануне Наталье Егоровой исполнилось 49 лет. В праздничный день ее поздравили близкие люди, в том числе дочь Елизавета-Виктория, которая испекла для мамы торт.

"Благодарю тебя, моя прекрасная доченька, за все твои пожелания и этот замечательный торт, который ты испекла для меня! Люблю тебя безгранично", — подписала праздничное фото именинница.

[ + – ] Наталья Егорова с дочерью

Отметим, что многодетная мама и мэр украинской столицы объявили о своем разводе летом 2022 года. Звездная пара была в браке более 20 лет. Они заключили союз в 1997-м после двух лет романа.

От союза киевского мэра и певицы подрастают трое детей: 22-летний Егор-Дениэль, 17-летний Максим и 21-летняя дочь Елизавета-Виктория. Все наследники живут и учатся за рубежом, в частности в Великобритании и Голландии.

После развода Наталья Егорова активно начала вести соцсети и вернула свою девичью фамилию.

[ + – ] Виталий Кличко с бывшей женой Фото: Natalia Klitschko/Instagram

Напомним, Наталья Егорова сейчас активно вовлечена в съемки немецких "Танцев со звездами".

Также Фокус писал о редком фото младшего сына Наталии Егоровой и Виталия Кличко.