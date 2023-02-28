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Стиль життя

Колишня дружина Віталія Кличка показала їхню доньку (фото)

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Фото: Getty Images | Віталій Кличко та Наталія Єгорова

Напередодні Наталії Єгоровій виповнилося 49 років.

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Наталія Єгорова показала 21-річну доньку від союзу з Віталієм Кличком. Знімком ексдружина мера столиці поділилася у своєму Instagram.

Напередодні Наталії Єгоровій виповнилося 49 років. У святковий день її привітали близькі люди, зокрема донька Єлизавета-Вікторія, яка спекла для мами торт.

"Дякую тобі, моя прекрасна донечко, за всі твої побажання та цей чудовий торт, який ти спекла для мене! Люблю тебе безмежно", — підписала святкове фото іменинниця.

Наталія Єгорова з донькою Fullscreen
Наталія Єгорова з донькою

Зазначимо, що багатодітна мама та мер української столиці оголосили про своє розлучення влітку 2022. Зіркова пара була у шлюбі понад 20 років. Вони уклали шлюб у 1997-му після двох років роману.

Від союзу київського та співачки підростає троє дітей: 22-річний Єгор-Деніель, 17-річний Максим і 21-річна донька Єлизавета-Вікторія. Усі спадкоємці наразі живуть та навчаються за кордоном, зокрема у Великобританії та Голландії.

Після розлучення Наталія Єгорова активно почала вести соцмережі та повернула своє дівоче прізвище.

Віталій Кличко з колишньою дружиною Fullscreen
Віталій Кличко з колишньою дружиною
Фото: Natalia Klitschko/Instagram

Нагадаємо, Наталія Єгорова наразі активно залучена в знімання німецьких "Танців із зірками".

Також Фокус писав про рідкісне фото молодшого сина Наталії Єгорової та Віталія Кличка.