Наоми Кэмпбелл в золоте украсила обложку индийского Vogue (фото)

Кроме этого, 52-летняя звезда подиумов продемонстрировала свою фигуру в total-black образе.

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52-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл снялась для индийского глянца. Об этом звезда подиумов китайско-ямайского происхождения рассказала в своем Instagram.

Для обложки свежего выпуска Vogue India знаменитость снялась в роскошных украшениях Sabyasachi.

Кроме этого, Наоми Кэмпбелл позировала в total-black образе, который дополнили сетчатой накидкой с мерцающей отделкой.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл

"Знаковая. Это однословное определение оригинальной супермодели. #NaomiCampbell стала нарушительницей цикла разнообразия на подиуме, не говоря уже о более чем 66 обложках Vogue, составляющих четверть ее редакционного наследия. "Я всегда хотела сниматься для Vogue India", — говорит она. А что хочет Наоми? Она проявляется. Впервые на обложке Vogue India, украшенной ювелирными изделиями @sabyasachiofficial, мы спрашиваем эту легенду о ее давней связи с этим субконтинентом", — отмечают журналисты индийского издания.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл

На страницах мартовского номера глянца Кэмпбелл также продемонстрировала свою подтянутую фигуру.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала подросшую дочь.

Также Фокус писал о другой съемке для глянца 52-летней Наоми Кэмпбелл.