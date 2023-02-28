Наомі Кемпбелл у золоті прикрасила обкладинку індійського Vogue (фото)

Окрім цього, 52-річна зірка подіумів продемонструвала свою фігуру в total-black образі.

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52-річна британська модель Наомі Кемпбелл знялася для індійського глянцю. Про це зірка подіумів китайсько-ямайського походження розповіла у своєму Instagram.

Для обкладинки свіжого випуску Vogue India знаменитість знялася в розкішних прикрасах Sabyasachi.

Окрім цього, Наомі Кемпбелл позувала у total-black образі, який доповнили сітчастою накидкою з мерехтливим оздобленням.

[ + – ] Наомі Кемпбелл

"Знакова. Це однослівне визначення оригінальної супермоделі. #NaomiCampbell стала порушницею циклу різноманітності на подіумі, не кажучи вже про понад 66 обкладинок Vogue, які складають чверть її редакційної спадщини. "Я завжди хотіла зніматися для Vogue India", — каже вона. А що хоче Наомі? Вона проявляється. Вперше на обкладинці Vogue India, прикрашеній ювелірними виробами @sabyasachiofficial, ми запитуємо цю легенду про її давній зв’язок із цим субконтинентом", — зазначають журналісти індійського видання.

[ + – ] Наомі Кемпбелл

На сторінках березневого номеру глянцю Кемпбелл також продемонструвала свою підтягнуту фігуру.

[ + – ] Наомі Кемпбелл

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала доньку, що підросла.

Також Фокус писав про іншу зйомку для глянцю 52-річної Наомі Кемпбелл.