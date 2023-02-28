Наомі Кемпбелл у золоті прикрасила обкладинку індійського Vogue (фото)
Окрім цього, 52-річна зірка подіумів продемонструвала свою фігуру в total-black образі.
52-річна британська модель Наомі Кемпбелл знялася для індійського глянцю. Про це зірка подіумів китайсько-ямайського походження розповіла у своєму Instagram.
Для обкладинки свіжого випуску Vogue India знаменитість знялася в розкішних прикрасах Sabyasachi.
Окрім цього, Наомі Кемпбелл позувала у total-black образі, який доповнили сітчастою накидкою з мерехтливим оздобленням.
"Знакова. Це однослівне визначення оригінальної супермоделі. #NaomiCampbell стала порушницею циклу різноманітності на подіумі, не кажучи вже про понад 66 обкладинок Vogue, які складають чверть її редакційної спадщини. "Я завжди хотіла зніматися для Vogue India", — каже вона. А що хоче Наомі? Вона проявляється. Вперше на обкладинці Vogue India, прикрашеній ювелірними виробами @sabyasachiofficial, ми запитуємо цю легенду про її давній зв’язок із цим субконтинентом", — зазначають журналісти індійського видання.
На сторінках березневого номеру глянцю Кемпбелл також продемонструвала свою підтягнуту фігуру.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала доньку, що підросла.
Також Фокус писав про іншу зйомку для глянцю 52-річної Наомі Кемпбелл.