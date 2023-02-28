Хилария и Алек Болдуин празднуют второй день рождения дочери Марилу

Хилария Болдуин делится милыми моментами со дня рождения дочери Марии-Люсии.

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Супруга голливудского актера Алека Болдуина опубликовала фотографии в своем Instagram-аккаунте с празднования 2-летия маленькой дочки, которую зовут Марилу.

"Поздравляем со 2-м днем рождения Марию Люсию Викторию. Целый день мы спрашивали ее, сколько ей лет, и она сказала нам "1"… до вчерашнего вечера… она сказала "2"… но подняла 5 пальцев 🤣. В 2 года ты одержима Моаной, Плохим Банни и Розалией, и ты смотришь сбоку лучше, чем кто-либо, кого я знаю… ты пришла за собственными украшениями в магазин для вечеринок… ты настояла на том, чтобы нести сумку. Одета Ила как малышка Моана. Твой любимый персонаж — Таматоа, и тебе понравился вид торта, но нет еды, которую ты любишь больше, чем пиццу. Ты отказалась от торта и вместо этого выбрала еще один кусочек 🍕. Ты танцевала весь день в лучшем настроении. Мы любим тебя наша Лулу", — написала 39-летняя мама.

Алек и Хилария Болдуин поженились 30 июня 2012 года. Сейчас пара воспитывает сыновей Эдуардо Пао Лукаса (2 года), Ромео Алехандро Давида (4 года), Леонардо Анхеля Чарльза (6 лет) и Рафаэля Томаса (7 лет), а также дочерей Кармен Габриэлу (9 лет), Марию Люсию Викторию (2 года) и Иларию Каталину Ирену, которой исполнилось 5 месяцев.

Напомним, Хилария младше мужа на 26 лет и раньше осуждала пары с большой разницей в возрасте. Однако мнение женщины изменилось после ее встречи с актером.

Также Фокус, что жена Алека Болдуина призналась, планируют ли они рождение восьмого ребенка.