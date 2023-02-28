Хіларі та Алек Болдвін святкують другий день народження доньки Марілу (фото)

Хіларі Болдвін ділиться милими моментами від Дня народження дочки Марії-Люсії.

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Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна опублікувала фотографії у своєму Instagram-акаунті зі святкування 2-ї річниці маленької доньки, яку звуть Марілу.

"Вітаємо з 2-м днем народження Марію Люсію Вікторію. Цілий день ми питали її, скільки їй років, і вона сказала нам "1"… до вчорашнього вечора… вона сказала "2"… але підняла 5 пальців 🤣. У 2 роки ти одержима Моаною, Поганим Банні та Розалією, і ти дивишся збоку краще, ніж будь-хто, кого я знаю… ти прийшла за власними прикрасами до магазину для вечірок… ти наполягла на тому, щоб нести сумку… Одягнена Іла як маля Моана. персонаж — Таматоа, і тобі сподобався вид торта, але немає їжі, яку ти любиш більше, ніж піцу. Ти відмовилася від торта і замість цього обрала ще один шматочок. Ти танцювала весь день у кращому настрої. — Написала 39-річна мама.

Алек та Хіларія Болдуїн одружилися 30 червня 2012 року. Наразі пара виховує синів Едуардо Пао Лукаса (2 роки), Ромео Алехандро Давида (4 роки), Леонардо Анхеля Чарльза (6 років) та Рафаеля Томаса (7 років), а також дочок Кармен Габріелу (9 років), Марію Люсію Вікторію (2) року) та Іларію Каталіну Ірену, якій виповнилося 5 місяців.

Нагадаємо, Хіларія молодша за чоловіка на 26 років і раніше засуджувала пари з великою різницею у віці. Однак, думка жінки змінилася після її зустрічі з актором.

Також Фокус, щодружина Алека Болдуїна зізналася, чи планують вони народження восьмої дитини.