Мадонна оплачивала реабилитацию своего покойного брата, несмотря на скандалы в семье

Энтони Чикконе умер в феврале 2023 года в нищете.

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64-летняя американская певица Мадонна оплачивала реабилитацию своему старшему брату перед его смертью. Об этом пишет Page Six.

Звезда сцены расплачивается за время своего брата Энтони Чикконе в реабилитационном заведении, невзирая на их семейные конфликты.

Эта новость появилась после того, как артистка наконец-то рассказала о памяти своего брата в Instagram, где она призналась, что покойный родственник учил ее поп-культуре и духовности в детстве.

Как известно, братья и сестры давно находятся в состоянии конфликта, когда Мадонна и ее семь других братьев и сестер часто пытались помочь Энтони в его борьбе с алкоголизмом, бездомностью и проблемами с законом.

"Я никогда не любил ее в первую очередь, она никогда не любила меня. Мы никогда не любили друг друга", – рассказывал ранее Чикконе.

Энтони часто отвергал предложения помощи от семьи, часто выбирая жизнь на улице. Когда стало ясно, что Энтони совершенно не в состоянии удерживать себя, Мадонна пришла оплатить реабилитацию своего старшего брата.

[ + – ] Мадонна Фото: Instagram madonna

Говорят, что в 2017 году Энтони Чикконе завершил реабилитационную программу и восстановил связь со своей семьей. Причина смерти и проблемы со здоровьем пока неизвестны.

Напомним, брат Мадонны Энтони Чикконе скончался в нищете.

Также Фокус писал о комментарии Мадонны касательно смерти ее старшего брата.