Мадонна оплачувала реабілітацію свого покійного брата, попри скандали в родині

Ентоні Чікконе помер у лютому 2023 у злиднях.

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64-річна американська співачка Мадонна оплачувала реабілітацію своєму старшому брату перед його смертю. Про це пише Page Six.

Зірка сцени розплачується за час свого брата Ентоні Чікконе в реабілітаційному закладі, незважаючи на їхні сімейні конфлікти.

Ця новина з’явилася після того, як артистка нарешті розповіла про пам’ять свого брата в Instagram, де вона зізналася, що покійний родич навчав її поп-культурі та духовності в дитинстві.

Як відомо, брати і сестри давно перебувають у стані конфлікту, коли Мадонна та її сім інших братів і сестер часто намагалися допомогти Ентоні в його боротьбі з алкоголізмом, бездомністю та проблемами із законом.

"Я ніколи не любив її в першу чергу, вона ніколи не любила мене. Ми ніколи не любили одне одного", – розповідав раніше Чікконе.

Ентоні часто відкидав пропозиції допомоги від родини, часто вибираючи життя на вулиці. Коли стало зрозуміло, що Ентоні абсолютно не в змозі утримувати себе, Мадонна прийшла оплатити реабілітацію свого старшого брата.

[ + – ] Мадонна Фото: Instagram madonna

Кажуть, що у 2017 році Ентоні Чікконе завершив реабілітаційну програму та відновив зв’язок зі своєю родиною. Причина смерті та проблеми зі здоров'ям поки що невідомі.

Нагадаємо, брат Мадонни Ентоні Чікконе помер у злиднях.

Також Фокус писав про коментар Мадонни щодо смерті її старшого брата.