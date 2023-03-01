После слухов об изменах: Меган Фокс с женихом ежедневно посещают психолога
Звездная пара пытается сохранить свои отношения.
36-летняя американская актриса Меган Фокс и ее жених Колсон Бейкер (более известный как Machine Gun Kelly) пытаются сохранить свои отношения, посещая психолога. Об этом пишет Page Six.
Инсайдер издания рассказывает, что звезда экрана и ее бойфренд каждый день разговаривают с терапевтом для пар через Zoom.
"Меган считает, что они должны попробовать терапию, прежде чем принимать какие-либо окончательные решения", — добавляет источник, близкий к эпатажной паре.
Многодетная мама и 32-летний музыкант, обручившиеся в январе 2022 года, ранее были сфотографированы в офисном здании, где работают разные консультанты по браку.
Перед этим в Сети активно обсуждали расставание Меган Фокс и Machine Gun Kelly на фоне слухов об изменах со стороны музыканта.
Инсайдер добавил, что Machine Gun Kelly "очень хочет помириться".
Ранее источник также сообщил, что Фокс нашла "текстовые сообщения" на телефоне жениха, что заставило ее поверить, что у него роман. Главной "подозреваемой" стала гитаристка Софи Ллойд, однако со временем она опровергла все домыслы в Сети.
Напомним, Меган Фокс публично похвалила гитаристку, с которой Колсону Бейкеру приписывали роман.
Также Фокус писал о первом выходе на публику Меган Фокс и ее жениха после слухов об их расставании.