После слухов об изменах: Меган Фокс с женихом ежедневно посещают психолога

Звездная пара пытается сохранить свои отношения.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс и ее жених Колсон Бейкер (более известный как Machine Gun Kelly) пытаются сохранить свои отношения, посещая психолога. Об этом пишет Page Six.

Инсайдер издания рассказывает, что звезда экрана и ее бойфренд каждый день разговаривают с терапевтом для пар через Zoom.

"Меган считает, что они должны попробовать терапию, прежде чем принимать какие-либо окончательные решения", — добавляет источник, близкий к эпатажной паре.

Многодетная мама и 32-летний музыкант, обручившиеся в январе 2022 года, ранее были сфотографированы в офисном здании, где работают разные консультанты по браку.

Перед этим в Сети активно обсуждали расставание Меган Фокс и Machine Gun Kelly на фоне слухов об изменах со стороны музыканта.

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Megan Fox/Instagram

Инсайдер добавил, что Machine Gun Kelly "очень хочет помириться".

Ранее источник также сообщил, что Фокс нашла "текстовые сообщения" на телефоне жениха, что заставило ее поверить, что у него роман. Главной "подозреваемой" стала гитаристка Софи Ллойд, однако со временем она опровергла все домыслы в Сети.

[ + – ] Меган Фокс Фото: meganfox

Напомним, Меган Фокс публично похвалила гитаристку, с которой Колсону Бейкеру приписывали роман.

Также Фокус писал о первом выходе на публику Меган Фокс и ее жениха после слухов об их расставании.