Після чуток про зради: Меган Фокс з нареченим щодня відвідують психолога

Зіркова пара намагається зберегти свої стосунки.

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36-річна американська акторка Меган Фокс та її наречений Колсон Бейкер (більш відомий як Machine Gun Kelly) намагаються зберегти стосунки, відвідуючи психолога. Про це пише Page Six.

Інсайдер видання розповідає, що зірка екрану та її бойфренд щодня розмовляють з терапевтом для пар через Zoom.

"Меган вважає, що вони повинні спробувати терапію, перш ніж приймати якісь остаточні рішення", — додає джерело, близьке до епатажної пари.

Багатодітна мама і 32-річний музикант, які заручилися в січні 2022 року, раніше були сфотографовані в офісній будівлі, де працюють різні консультанти щодо шлюбу.

Перед цим у мережі активно обговорювали розставання Меган Фокс та Machine Gun Kelly на фоні чуток про зради зі сторони музиканта.

[ + – ] Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Megan Fox/Instagram

Інсайдер додав, що Machine Gun Kelly "дуже хоче помиритися".

Раніше джерело також повідомило, що Фокс знайшла "текстові повідомлення" на телефоні нареченого, що змусило її "повірити, що в нього роман". Головною "підозрюваною" стала гітаристка Софі Ллойд, проте згодом вона спростувала всі домисли в мережі.

[ + – ] Меган Фокс Фото: meganfox

Нагадаємо, Меган Фокс публічно похвалила гітаристку, з якою Колсону Бейкеру приписували роман.

Також Фокус писав про перший вихід на публіку Меган Фокс та її нареченого після чуток про їхнє розставання.