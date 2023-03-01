Вдова Коби Брайанта "заработала" 29 млн на фотографиях с места его гибели

Ванесса Брайант, а также другие родственники пострадавших, испытали эмоциональное потрясение из-за того, что сотрудники службы спасения якобы сделали фото с места крушения, которые позже распространились в Интернете.

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​Вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта получит компенсацию в размере 28,9 млн долларов за распространение сотрудниками управления шерифа и пожарными мрачных фотографий с места крушения вертолета, в котором погибли ее супруг и 13-летняя дочь. Об этом сообщает Unilad.

В сентябре 2020 года, спустя всего восемь месяцев после трагедии, 40-летняя бизнесвумен и филантроп Ванесса Брайант подала иск против округа Лос-Анджелес, обвинив его во вторжении в частную жизнь и халатности.

26 января 2020 года в авиакатастрофе погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Один из лучших игроков НБА летел на молодежный баскетбольный турнир в Лос-Анджелесе. Вместе с ним на борту вертолета было восемь человек, включая его 13-летнюю дочь Джианну. Вертолет разбился после 40 минут полета – все пассажиры погибли.

Ванесса Брайант, а также другие родственники Коби и Джианны, испытали сильное эмоциональное потрясение из-за того, что сотрудники службы спасения якобы сделали фотографии с места крушения, которые позже распространились в Интернете.

[ + – ] Теперь округ Лос-Анджелес должен выплатить вдове баскетболиста 28,85 миллиона долларов Фото: zuma press

Когда показания были оглашены, выяснилось, что полицейские и пожарные передавали фотографии с места трагедии сослуживцам, родственникам, друзьям и даже незнакомым людям.

"У меня никогда не было панических атак до этого. И я никогда не хочу еще раз увидеть своих детей в таком состоянии", — сказала Ванесса, у которой от Коби еще три дочери.

На этой неделе было достигнуто соглашение по иску, согласно которому округ Лос-Анджелес должен выплатить вдове баскетболиста 28,85 миллиона долларов в связи с выдвинутыми ею обвинениями.

[ + – ] Ванесса обязалась пожертвовать деньги в фонд, названный в честь ее мужа и дочери Фото: Instagram Vanessa Bryant

"Сегодняшний день знаменует собой успешное завершение мужественной борьбы миссис Брайант за привлечение к ответственности тех, кто отметился этим гротескным поведением. Она боролась за своего мужа, свою дочь и всех тех, чьи покойные родственники подверглись подобному неуважительному обращению", — заявил Луис Ли, адвокат Ванессы.

Сумма урегулирования включает в себя 16 миллионов долларов, присужденных прошлым летом. Тогда Ванесса Брайант обязалась пожертвовать деньги в фонд, названный в честь ее мужа и дочери, который был основан в 2016 году как Mamba Sports Foundation и назван в честь прозвища баскетболиста "Черная мамба". Позже его переименовали в Mamba & Mambacita Sports Foundation в честь Коби и Джианны Брайант.

Ранее Фокус писал, что вдова баскетболиста Коби Брайанта отсудила у округа Лос-Анджелес 16 миллионов долларов. Она получила компенсацию за то, что посмертные фото ее мужа и дочери Джанны оказались в свободном доступе.

Также сообщалось, что Коби Брайанту и его дочери установили скульптуру на месте авиакатастрофы. Созданную скульптором Дэном Мединой статую установили на месте крушения вертолета в годовщину гибели баскетболиста. Имена пострадавших в той ужасной трагедии указаны на монументе.