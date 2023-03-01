Вдова Кобі Браянта заробила 29 млн на фотографіях з місця його загибелі

Ванесса Браянт, а також інші родичі постраждалих, зазнали емоційного потрясіння через те, що співробітники служби порятунку нібито зробили фото з місця аварії, яке пізніше поширилося в Інтернеті.

Related video

Вдова легендарного баскетболіста Кобі Браянта отримає компенсацію у розмірі 28,9 млн доларів за поширення співробітниками управління шерифа та пожежниками похмурих фотографій з місця аварії вертольота, в якому загинули її чоловік та 13-річна дочка. Про це повідомляє Unilad.

У вересні 2020 року, лише через вісім місяців після трагедії, 40-річна бізнес-вумен і філантроп Ванесса Браянт подала позов проти округу Лос-Анджелес, звинувативши його у вторгненні в приватне життя та недбальство.

26 січня 2020 року в авіакатастрофі загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт. Один із найкращих гравців НБА летів на молодіжний баскетбольний турнір у Лос-Анджелесі. Разом із ним на борту вертольота було восьмеро людей, включаючи його 13-річну доньку Джіанну. Вертоліт розбився після 40 хвилин польоту – усі пасажири загинули.

Ванесса Браянт, а також інші родичі Кобі та Джіанни, зазнали сильного емоційного потрясіння через те, що співробітники служби порятунку нібито зробили фотографії з місця аварії, які пізніше поширилися в Інтернеті.

[ + – ] Тепер округ Лос-Анджелес має виплатити вдові баскетболіста 28,85 мільйонів доларів. Фото: zuma press

Коли покази було оголошено, з'ясувалося, що поліцейські та пожежники передавали фотографії з місця трагедії товаришам по службі, родичам, друзям і навіть незнайомим людям.

"У мене ніколи не було панічних атак до цього. І я ніколи не хочу ще раз побачити своїх дітей у такому стані", — сказала Ванесса, у якої від Кобі ще три доньки.

Цього тижня було досягнуто угоди за позовом, згідно з яким округ Лос-Анджелес має виплатити вдові баскетболіста 28,85 мільйона доларів у зв'язку з висунутими нею звинуваченнями.

[ + – ] Ванесса зобов'язалася пожертвувати гроші у фонд, названий на честь її чоловіка та дочки Фото: Instagram Vanessa Bryant

"Сьогоднішній день знаменує успішне завершення мужньої боротьби місіс Браянт за притягнення до відповідальності тих, хто відзначився цією гротескною поведінкою. Вона боролася за свого чоловіка, свою доньку і всіх тих, чиї покійні родичі зазнали подібного нешанобливого поводження", — заявив Луїс Лі, адвокат Ванесси.

Сума врегулювання включає в себе 16 мільйонів доларів, присуджених минулого літа. Тоді Ванесса Браянт зобов'язалася пожертвувати гроші до фонду, названого на честь її чоловіка і доньки, який був заснований у 2016 році як Mamba Sports Foundation і названий на честь прізвиська баскетболіста "Чорна мамба". Пізніше його перейменували на Mamba & Mambacita Sports Foundation на честь Кобі та Джіанни Браянт.

Раніше Фокус писав, що вдова баскетболіста Кобі Браянта відсудила в округу Лос-Анджелес 16 мільйонів доларів. Вона отримала компенсацію за те, що посмертні фото її чоловіка та дочки Джіанни опинилися у вільному доступі.

Також повідомлялося, що Кобі Браянту та його дочці встановили скульптуру на місці авіакатастрофи. Створену скульптором Деном Медіною статую встановили на місці аварії вертольота у річницю загибелі баскетболіста. Імена постраждалих у тій жахливій трагедії вказані на монументі.