Как у Рэйчел из "Друзей": девушка хотела быть похожей на кумира и стала звездой в Сети

Видео, на котором молодая тиктокерша показывает свою новую прическу "почти" как у Дженнифер Энистон, набрало более 100 тысяч просмотров.

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Белла Селеста просто хотела повторить образ Дженнифер Энистон из культового сериала "Друзья", но получила неожиданный результат. Об этом сообщает The Mirror.

Ролик со сменой прически, который на сегодня набрал в Сети более 100 тысяч просмотров, был подписан: "Я заплатила 330 долларов". Именно такую сумму девушка отдала парикмахеру за то, чтобы стать похожей на своего кумира — Дженнифер Энистон.

Поделившись фотографией героини Дженнифер Энистон (Рейчел Грин, сериал "Друзья") с ее обычными светлыми локонами, Белла заявила, что это идеальный стиль, который она искала. Но окончательный результат был далек от ее первоначального запроса.

Белла, которая активно ведет свой TikTok-аккаунт, поделилась фотографией того, "что она хотела", и того, что она получила на самом деле.

[ + – ] "Это то, что я получила", — написала девушка. Фото: Коллаж: Фокус

Пользователи TikTok были сначала шокированы, но позже поддержали девушку написав, что ее новая прическа не так уж и плоха.

"Я был так потрясен, что уронил телефон на лицо", — признался один из посмотревших видео.

Ранее Фокус писал, что невеста случайно включила диктофон на свадьбе, слова гостей поразили молодую пару. Пользовательница TikTok случайно записала разговор гостей, который происходил на свадьбе, и узнала, что о ней говорят гадости за спиной.

Также сообщалось, что любимая диета Илона Маска и Дженнифер Энистон оказалось вредной для здоровья. Интервальное голодание, которым увлекаются селебрити, вовсе не предотвращает старость, хоть и позволяет похудеть.