Як у Рейчел із "Друзів": дівчина хотіла бути схожою на кумира і стала зіркою в мережі

Відео, на якому молода тіктокерка показує свою нову зачіску "майже" як у Дженніфер Еністон, набрало понад 100 тисяч переглядів.

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Белла Селеста просто хотіла повторити образ Дженніфер Еністон із культового серіалу "Друзі", але отримала несподіваний результат. Про це повідомляє The Mirror.

Ролик зі зміною зачіски, який на сьогодні набрав у мережі понад 100 тисяч переглядів, було підписано: "Я заплатила 330 доларів". Саме таку суму дівчина віддала перукарю за те, щоб стати схожою на свого кумира Дженніфер Еністон.

Поділившись фотографією героїні Дженніфер Еністон (Рейчел Грін, серіал "Друзі") з її звичайними світлими кучерями, Белла заявила, що це ідеальний стиль, який вона шукала. Але остаточний результат був далекий від початкового запиту.

Белла, яка активно веде свій TikTok-аккаунт, поділилася фотографією того, що вона хотіла, і того, що вона отримала насправді.

[ + – ] "Це те, що я отримала", — написала дівчина. Фото: Колаж: Фокус

Користувачі TikTok були спочатку шоковані, але пізніше підтримали дівчину, написавши, що її нова зачіска не така вже й погана.

"Я був так вражений, що впустив телефон на обличчя", — зізнався один із тих, хто подивився відео.

Раніше Фокус писав, що наречена випадково увімкнула диктофон на весіллі, слова гостей вразили молоду пару. Користувальниця TikTok випадково записала розмову гостей, яка відбувалася на весіллі, і дізналася, що про неї говорять гидоти за спиною.

Також повідомлялося, що улюблена дієта Ілона Маска та Дженніфер Еністон виявилася шкідливою для здоров'я. Інтервальне голодування, яким захоплюються селебриті, зовсім не запобігає старості, хоч і дозволяє схуднути.