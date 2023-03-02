Синди Кроуфорд позирует в обтягивающем фиолетовом платье с пайетками для Vogue Arabia

Супермодель украсила мартовский выпуск Vogue Arabia своей улыбкой и заразительной энергией, которая держала ее в центре внимания на протяжении всей 40-летней карьеры.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд позировала в самых разных невероятных образах для мартовского выпуска Vogue Arabia.

Знаменитость привлекла внимание в облегающем платье для одного потрясающего снимка, прежде чем переодеться в другой образ.

Звезда подиумов 90-х была в пурпурном платье с пайетками, которое имело сексуальную прозрачную детализацию поверх ее декольте, чтобы показать ее достоинства и идеальные изгибы. Синди позировала, запустив руки в волосы, которые были уложены в идеальные волны. Также стилисты нанесли ей сияющий макияж с темно-красной помадой.

[ + – ] Синди Кроуфорд Фото: Instagram @voguearabia

На главной странице издания мама двух детей продемонстрировала свою невероятную фигуру в обтягивающем черном боди с нарисованными жемчужинами и колготках, а образ дополняли бусы из крупного жемчуга и меховая обувь на шпильке.

Фото: Instagram/Cindy Crawford

Напомним, в конце этого года выходит документальный фильм о супермоделях эпохи 80-ых, который расскажет о невероятном восхождении Наоми Кэмпбелл, Синди, Линды Евангелисты и Кристи Тарлингтон. Синди тоже снималась в нем.

"Две недели назад мы все были на съемочной площадке, снимались вместе. Прошло много времени с тех пор, как мы вчетвером были вместе перед камерой, и это было потрясающе. Как ни странно, это было так, как будто время не прошло, и, с другой стороны, мы также были полностью самими собой", – рассказала Синди.

Совсем недавно Кроуфорд отметила свой день рождения, а в споклонниками поделилась видео, где танцует в белом платье.