Сінді Кроуфорд позує в обтислій фіолетовій сукні з паєтками для Vogue Arabia

Супермодель прикрасила березневий випуск Vogue Arabia своєю усмішкою та заразною енергією, яка тримала її в центрі уваги протягом усієї 40-річної кар'єри.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд позувала в різних неймовірних образах для березневого випуску Vogue Arabia.

Знаменитість привернула увагу в обтислій сукні для одного приголомшливого знімка, перш ніж переодягнутися в інший образ.

Зірка подіумів 90-х була в пурпуровій сукні з паєтками, яка мала сексуальну прозору деталізацію поверх її декольте, щоб показати її переваги й ідеальні вигини. Сінді позувала, запустивши руки у волосся, яке було укладене в ідеальні хвилі. Також стилісти нанесли їй сяйливий макіяж із темно-червоною помадою.

[ + – ] Сінді Кроуфорд Фото: Instagram @voguearabia

На головній сторінці видання мама двох дітей продемонструвала свою неймовірну фігуру в обтислому чорному боді з намальованими перлинами та колготками, а образ доповнювали намисто з великих перлів і хутряне взуття на шпильці.

Фото: Instagram/Cindy Crawford

Нагадаємо, наприкінці цього року виходить документальний фільм про супермоделей епохи 80-х, який розповість про неймовірне сходження Наомі Кемпбелл, Сінді, Лінди Євангелісти й Крісті Тарлінгтон. Сінді теж знімалася в ньому.

"Два тижні тому ми всі були на знімальному майданчику, знімалися разом. Пройшло багато часу, відколи ми вчотирьох були разом перед камерою, і це було приголомшливо. Як не дивно, це було так, ніби час не пройшов, і, з іншого боку, ми також були повністю самими собою", — розповіла Сінді.

Зовсім недавно Кроуфорд відзначила свій день народження, а з шанувальниками поділилася відео, де танцює в білій сукні.