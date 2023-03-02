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Смерть легенды. Почему могила Чарли Чаплина накрыта двухметровой бетонной плитой

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Фото: Коллаж: Фокус | Когда тело Чаплина похитили из могилы, вдова отказалась платить шантажистам

Роман Вардас и Ганчо Ганев скрылись с трупом легендарного актера в надежде на денежное вознаграждение.

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1 марта 1978 года на кладбище в швейцарском поселке Корсье-сюр-Вевей случилось необычное преступление. Двое мужчин похитили тело знаменитого комика Чарли Чаплина, желая получить за него выкуп у семьи. Об этом пишет Daily Star.

Чарли Чаплин (1889-1977) — легендарный английский и американский киноактер и кинорежиссер. Он признан одним из лучших комиков в истории мирового кино и трижды был удостоен премии "Оскар".

Разрыть могилу Чарли Чаплина — легендарного комика, который сделал культовыми такие фильмы как "Огни большого города" и "Новые времена", осмелились два жулика, испытывавших нужду в деньгах. Пара мошенников решила разбогатеть, похитив труп великого актера. Тело изъяли из могилы, а позже семья актера получила требование выкупа в размере 500 000 фунтов стерлингов. Вдова, Уна Чаплин, платить отказалась.

За расследование взялась полиция. Вдове Чарли Чаплина приказали вести переговоры с преступниками, чтобы выиграть время на их поиски. Телефон прослушивали и искали будку, из которой шел сигнал. Полиции понадобилось пять недель, чтобы в конечном итоге найти двух подозреваемых, которым в итоге были предъявлены обвинения в похищении тела легенды Голливуда.

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Чапли Чаплин был трижды удостоен премии "Оскар"
Фото: Getty Images

Роман Вардас из Польши и Ганчо Ганев из Болгарии привели сотрудников правоохранительных органов к телу Чарли Чаплина, которое они закопали в кукурузном поле неподалеку от бывшего дома Чаплина.

Оба мужчины были осуждены за разграбление могилы и попытку вымогательства, причем компаньоны заявили, что решились на такой шаг, так как испытывали финансовые трудности. Поляк был признан организатором заговора и приговорен к четырем с половиной годам исправительных работ. Болгарин получил 18 месяцев условно, поскольку считалось, что он не нес особой ответственности за подготовку и последствия ограбления.

Семья Чарли Чаплина в итоге решила, что лучшим способом защиты от нового надругательства над могилой будет перезахоронить тело легенды немого кино под бетонной плитой толщиной в два метра.

Ранее Фокус писал, что женщина завещала похоронить себя в гробу с M&M's и ее желание исполнили. Родственники женщины пришли на похороны в майках и кепках, на которых были изображения "говорящих конфет".

Также сообщалось, что внучка Чарли Чаплина неожиданно выступила в защиту России. На фоне полномасштабной войны в Украине актриса предположила, что "идеологическую войну" с РФ нужно прекратить.