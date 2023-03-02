Смерть легенди. Чому могила Чарлі Чапліна накрита двометровою бетонною плитою

Роман Вардас і Ганчо Ганєв зникли з трупом легендарного актора, сподіваючись на грошову винагороду.

Related video

1 березня 1978 року на цвинтарі у швейцарському селищі Корсьє-сюр-Вевей стався незвичайний злочин. Двоє чоловіків викрали тіло знаменитого коміка Чарлі Чапліна, бажаючи отримати за нього викуп сім'ї. Про це пише Daily Star.

Чарлі Чаплін (1889-1977) — легендарний англійський та американський кіноактор і кінорежисер. Він визнаний одним із найкращих коміків в історії світового кіно й тричі був удостоєний премії "Оскар".

Розрити могилу Чарлі Чапліна — легендарного коміка, який зробив культовими такі фільми як "Вогні великого міста" та "Нові часи", наважилися два шахраї, які мали потребу в грошах. Пара шахраїв вирішила розбагатіти, викравши труп великого актора. Тіло вилучили з могили, а згодом сім'я актора отримала вимогу викупу в розмірі 500 000 фунтів стерлінгів. Удова Уна Чаплін платити відмовилася.

За розслідування взялася поліція. Удові Чарлі Чапліна наказали вести переговори зі злочинцями, щоб виграти час на їхні пошуки. Телефон прослуховували та шукали будку, з якої йшов сигнал. Поліції знадобилося п'ять тижнів, щоб зрештою знайти двох підозрюваних, яким унаслідок було пред'явлено звинувачення у викраденні тіла легенди Голлівуду.

[ + – ] Чаплі Чаплін був тричі удостоєний премії "Оскар" Фото: Getty Images

Роман Вардас із Польщі та Ганчо Ганєв із Болгарії привели співробітників правоохоронних органів до тіла Чарлі Чапліна, яке вони закопали у кукурудзяному полі неподалік колишнього будинку Чапліна.

Обох чоловіків було засуджено за розграбування могили та спробу здирництва, причому компаньйони заявили, що наважилися на такий крок, оскільки зазнавали фінансових труднощів. Поляк був визнаний організатором змови та засуджений до чотирьох із половиною років виправних робіт. Болгарин отримав 18 місяців умовно, оскільки вважалося, що він не ніс особливої відповідальності за підготовку та наслідки пограбування.

Сім'я Чарлі Чапліна зрештою вирішила, що найкращим способом захисту від нової наруги над могилою буде перепоховати тіло легенди німого кіно під бетонною плитою завтовшки два метри.

Раніше Фокус писав, що жінка заповіла поховати себе в труні з M&M's і її бажання виконали. Родичі жінки прийшли на похорон у майках і кепках, на яких були зображення "цукерок, що говорять".

Також повідомлялося, що онука Чарлі Чапліна несподівано виступила на захист Росії. На тлі повномасштабної війни в Україні акторка припустила, що "ідеологічну війну" з РФ варто припинити.