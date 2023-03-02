Сын Синди Кроуфорд рассказал о борьбе с депрессией

Сын супермодели Синди Кроуфорд поделился своей историей, чтобы помочь другим избежать его "ошибок".

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23-летний Пресли Гербер рассказал в выпуске подкаста "Studio 22" о борьбе с депрессией в надежде, что его истории помогут другим избежать его "ошибок". Об этом пишет PageSix.

"Я много чего повидал и многому научился. Я надеюсь, что смогу сделать ошибки других людей, чтобы им не пришлось совершать те же ошибки, что и мне", — сказал парень.

Гербер поделился со слушателями, что он работает над получением лицензии на недвижимость и хочет погрузиться "в психическое здоровье" и окружающее его сообщество.

"Я чувствую, что об этом нужно говорить гораздо больше, чем сейчас. Борясь с психическим здоровьем, депрессией и некоторыми другими вещами, которые сопутствуют этому, я думаю, что помогу ли я одному человеку или сотне людей выбраться из того места, в котором я был в какой-то момент своей жизни. Это все, что мне нужно делать", — сказал он.

Пресли скрассказал, что провел "много" времени в терапии, пытаясь "заглянуть в себя".

"Это такая большая часть моей жизни. Это работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и в ней так много всего,— объяснил он. Это действительно то, чем я хочу заниматься: помогать людям, если вы в депрессии, боретесь с чем-то, что оказывает негативное влияние на ваше тело. Я имею в виду, что это может быть что угодно, и нет никакого суждения".

Сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера также сказал, что обдумывал несколько бизнес-идей, связанных с психическим здоровьем.

[ + – ] Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд, Кайя и Пресли Гербер

Он также "думал о буквальном бренде одежды, связанном с психическим здоровьем", в попытке повысить осведомленность о депрессии и других проблемах. Сегодня Гербер работает над проектом под названием "Психическое здоровье по понедельникам", в рамках которого он поговорит с профессионалами, которые помогли ему в его собственном пути.

"Вот что заставляет меня вставать с постели в эти дни. Это надежда, что я совершил ошибки для многих людей, — поделился он. Если они похожи на меня, что ж, тогда они захотят сделать это трудным путем. Но если они хотят слушать, я могу избавить их от многих трудностей и борьбы".

Также Фокус писал, что Синди Кроуфорд откровенно рассказала о кризисе среднего возраста. Звезда подиумов 90-х призналась, что из-за кризиса среднего возраста ей понадобился специальный коуч, помогающий решить психологические проблемы.