Син Сінді Кроуфорд розповів про боротьбу з депресією

Син супермоделі Сінді Кроуфорд поділився своєю історією, щоб допомогти іншим уникнути його "помилок".

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23-річний Преслі Гербер розповів у випуску подкасту "Studio 22" про боротьбу з депресією, сподіваючись, що його історії допоможуть іншим уникнути його "помилок". Про це пише PageSix.

"Я багато чого побачив і багато чого навчився. Я сподіваюся, що зможу припуститися помилок інших людей, щоб їм не довелося припускатися тих же помилок, що й мені", — сказав хлопець.

Гербер поділився зі слухачами, що він працює над отриманням ліцензії на нерухомість і хоче зануритися "в психічне здоров'я" і навколишню спільноту.

"Я відчуваю, що про це потрібно говорити набагато більше, ніж зараз. Борючись із психічним здоров'ям, депресією та деякими іншими речами, які супроводжують це, я думаю, що допоможу я одній людині чи сотні людей вибратися з того місця, в якому я був у якийсь момент свого життя. Це все, що мені потрібно робити", — сказав він.

Преслі розказав, що провів "багато" часу в терапії, намагаючись "зазирнути в себе".

"Це така велика частина мого життя. Це робота 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і в ній так багато всього, — пояснив він. Це справді те, чим я хочу займатися: допомагати людям, якщо ви в депресії, боретеся з чимось, що негативно впливає на ваше тіло. Я маю на увазі, що це може бути будь-що, і немає жодного судження".

Син Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера також сказав, що обмірковував кілька бізнес-ідей, пов'язаних із психічним здоров'ям.

[ + – ] Ренді Гербер, Сінді Кроуфорд, Кайя та Преслі Гербер

Він також "думав про буквальний бренд одягу, пов'язаний із психічним здоров'ям", у спробі підвищити поінформованість про депресію та інші проблеми. Сьогодні Гербер працює над проєктом під назвою "Психічне здоров'я щопонеділка", в межах якого він поговорить з професіоналами, які допомогли йому у його власному шляху.

"Ось що змушує мене вставати з ліжка в ці дні. Це надія, що я припустився помилок для багатьох людей, — поділився він. Якщо вони схожі на мене, що ж, тоді вони захочуть зробити це важким шляхом. Але якщо вони хочуть слухати, я можу позбавити їх багатьох труднощів і боротьби".

Також Фокус писав, що Сінді Кроуфорд відверто розповіла про кризу середнього віку. Зірка подіумів 90-х зізналася, що через кризу середнього віку їй знадобився спеціальний коуч, який допомагає вирішити психологічні проблеми.