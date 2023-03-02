Почти гнилой. Раскрыто любимый необычный фруктовый десерт принцессы Анны

Даже имея услуги лучших поваров в королевстве, британские роялы обычно соблюдают простые диеты.

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Принцесса Анна обожает один необычный фруктовый десерт. О нем пишет Hello Magazine.

Даже располагая практически всем, включая частных поваров, члены королевской семьи Великобритании обычно придерживаются простой диеты, которая им лучше всего подходит, как и покойная королева Елизавета II и ее дети.

Несмотря на все заголовки о том, что она выпивала четыре стакана алкогольных напитков каждый день, монарх была известна своей дисциплиной по поводу того, что ела. Королевская диета включала выращенные в имении овощи, рыбу, фазана, темный шоколад и время от времени бокал вина. Пищевые привычки короля Карла III кажутся такими же дисциплинированными, как и его сестры, принцессы Анны.

Единственная дочь покойной Елизаветы II придерживается диеты, подобной пищевым ограничениям своей матери. От завтрака до ужина она предпочитает есть здоровую пищу и, как сообщается, начинает день с миской фруктов.

[ + – ] Принцесса Анна Фото: The Royal Family

"[Принцесса Анна] практически всегда предпочитала почти черные бананы…", — рассказал шеф-повар Даррен Макгрейди.

Кроме этого, она ест десерт с использованием ножа и вилки в соответствии с королевскими протоколами.

Перезрелые бананы часто хранят для выпечки хлеба или десертов, но королевская семья предпочитает их больше, чем обычные, потому что, по-видимому, они легче усваиваются.

Отметим, что перезрелые бананы безопасны для употребления. Однако следует наблюдать за плесенью на стеблях или признаками гниения, например странный запах фрукта.

Напомним, принцесса Анна посетила похороны греческого короля в Афинах.

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