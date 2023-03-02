Майже гнилий. Розкрито улюблений незвичайний фруктовий десерт принцеси Анни

Навіть маючи послуги найкращих кухарів у королівстві, британські рояли зазвичай дотримуються простих дієт.

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Принцеса Анна обожнює один незвичайний фруктовий десерт. Про нього пише Hello Magazine.

Навіть маючи у своєму розпорядженні практично все, включаючи приватних кухарів, члени королівської родини Великобританії зазвичай дотримуються простої дієти, яка їм найкраще підходить, як покійна королева Єлизавета II та її діти.

Незважаючи на всі заголовки про те, що вона випивала чотири склянки алкогольних напоїв щодня, монарх була відома своєю дисципліною щодо того, що їла. Королівська дієта включала вирощені в маєтку овочі, рибу, фазана, темний шоколад і час від часу келих вина. Харчові звички короля Карла ІІІ здаються такими ж дисциплінованими, як і його сестри, принцеси Анни.

Єдина донька покійної Єлизавети ІІ дотримується дієти, подібної до харчових обмежень своєї матері. Від сніданку до вечері вона вважає за краще їсти здорову їжу і, як повідомляється, починає день з мискою фруктів.

[ + – ] Принцеса Анна Фото: The Royal Family

"[Принцеса Анна] практично завжди віддавала перевагу майже чорним бананам…", — розповів шеф-кухар Даррен Макгрейді.

Окрім цього, вона їсть десерт з використанням ножа та виделки, відповідно до королівських протоколів.

Перестиглі банани часто зберігають для випікання хліба або десертів, але королівська родина віддає перевагу їм, ніж звичайним, тому що, мабуть, вони легше засвоюються.

Зазначимо, що перестиглі банани безпечні для вживання. Однак варто стежити за пліснявою на стеблах або ознаками гниття, як-от дивний запах фрукта.

Нагадаємо, принцеса Анна відвідала похорон грецького короля в Афінах.

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