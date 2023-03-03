Леонардо Ди Каприо был замечен на свидании с 28-летней моделью (фото)

Спутница американского актера – бельгийская модель, которая начала свою карьеру в 16 лет.

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48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен на свидании с 28-летней моделью. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Титаник" наслаждался вечеринкой в Париже с моделью Роуз Бертрам. Оба они присутствовали на вечеринке, организованной Лео и его другом Ричи Акивой в модном ресторане Kuku во французской столице.

Говорят, что 48-летний Лео и 28-летняя Роуз прибыли на место одновременно, а затем покинули вечеринку в пару минутах друг от друга.

Актер выбрал обычный сдержанный образ, надев черный бомбер с рубашкой в тон и темно-серые джинсы.

Ди Каприо попытался закрыть свое лицо от камер на выходе из ресторана, поскольку на нем была маска с низко опущенной кепкой.

Роуз пришла на вечеринку с друзьями, закутавшись в черное пальто с вырезом из искусственного меха. Бельгийская модель также надела зеленый топ с длинными рукавами и уложила свои светлые пряди в распущенные локоны.

Как известно, спутница Ди Каприо начала работать моделью в 16 лет и участвовала в кампаниях L'Oreal, H&M и Agent Provacateur. В июле 2022 года Роуз прекратила свой восьмилетний роман с голландским игроком Грегори ван дер Вилем.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо

Роуз – первая модель из Бельгии, появившаяся на страницах журнала "Sports Illustrated".

Напомним, Леонардо Ди Каприо был замечен с бывшей девушкой.

Также Фокус писал об очередном свидании Ди Каприо и модели Джиджи Хадид.