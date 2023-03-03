Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з 28-річною моделлю (фото)

Супутниця американського актора — бельгійська модель, яка розпочала свою кар'єру у 16 років.

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48-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з 28-річною моделлю. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Титанік" насолоджувався вечіркою в Парижі з моделлю Роуз Бертрам. Обидва вони були присутні на вечірці, організованій Лео та його другом Річі Аківою в модному ресторані Kuku у французькій столиці.

Кажуть, що 48-річний Лео та 28-річна Роуз прибули на місце одночасно, а потім покинули вечірку за кілька хвилин одне від одного.

Актор вибрав звичайний стриманий образ, надягнувши чорний бомбер із сорочкою в тон і темно-сірі джинси.

Ді Капріо спробував закрити своє обличчя від камер на виході з ресторану, оскільки на ньому була маска з низько опущеною кепкою.

Роуз прийшла на вечірку з друзями, закутавшись у чорне пальто з вирізом зі штучного хутра. Бельгійська красуня також надягла зелений топ з довгими рукавами та уклала свої світлі пасма у розпущені локони.

Як відомо, супутниця Ді Капріо почала працювати моделлю в 16 років і брала участь у кампаніях L'Oreal, H&M і Agent Provacateur. У липні 2022 року Роуз припинила свій восьмирічний роман з голландським гравцем Грегорі ван дер Вілем.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо

Роуз — перша модель з Бельгії, яка з'явилася на сторінках журналу "Sports Illustrated".

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо помітили з колишньою дівчиною.

Також Фокус писав про чергове побачення Ді Капріо та моделі Джіджі Хадід.