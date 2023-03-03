Селена Гомес провела время с семьей на рыбалке в Техасе (фото)
Знаменитость решила провести время в семейном кругу.
30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес решила провести некоторое время со своей семьей на фоне ее вражды в социальных сетях с Хейли Бибер и Кайли Дженнер. В своем Instagram-аккаунте Гомес опубликовала фотографии со своей младшей 9-летней сестрой Грейси ее отчимом Брайаном Тифи.
"Техасская девушка в душе. Девушка из Кали для развлечения и девушка из Нью-Йорка для настоящего. Благодарная, благодарная и благословенная леди!", — подписала знаменитость серию снимков.
На фотографиях бывшая звезда Disney Channel была одета в черный спортивный костюм с белыми звездами, а волосы она собрала в неряшливый пучок.
Также на фотографиях видно семейный улов.
Тролли в комментариях поспешили продолжить "войну" в социальных сетях и написали, что Хейли Бибер "копирует" Гомес.
"Хейли планирует рыбалку, rn 🎣 😂", — написал один пользователь, а другой прокомментировал: "Угадайте, кто следующим будет публиковать себя на лодке с рыбой 💀".
Всего за несколько дней до этого Гомес объявила, что берет перерыв от TikTok, заявив, что она "слишком стара" для "глупой" драмы .
Напомним, Селена Гомес снова столкнулась с критикой своего тела.
Ранее Фокус писал, что произошло между Кайли Дженнер, Хейли Бибер и Селеной Гомес.