Селена Гомес провела время с семьей на рыбалке в Техасе (фото)

Знаменитость решила провести время в семейном кругу.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес решила провести некоторое время со своей семьей на фоне ее вражды в социальных сетях с Хейли Бибер и Кайли Дженнер. В своем Instagram-аккаунте Гомес опубликовала фотографии со своей младшей 9-летней сестрой Грейси ее отчимом Брайаном Тифи.

"Техасская девушка в душе. Девушка из Кали для развлечения и девушка из Нью-Йорка для настоящего. Благодарная, благодарная и благословенная леди!", — подписала знаменитость серию снимков.

[ + – ] Селена Гомес с отчимом и сестрой на рыбалке Фото: Instagram @selenagomez

На фотографиях бывшая звезда Disney Channel была одета в черный спортивный костюм с белыми звездами, а волосы она собрала в неряшливый пучок.

[ + – ] Брайан Тифи и Грейси Фото: Instagram @selenagomez [ + – ] Селена Гомес с семьей Фото: Instagram @selenagomez

Также на фотографиях видно семейный улов.

[ + – ] Селена Гомес с сестрой Грейси Фото: Instagram @selenagomez

Тролли в комментариях поспешили продолжить "войну" в социальных сетях и написали, что Хейли Бибер "копирует" Гомес.

"Хейли планирует рыбалку, rn 🎣 😂", — написал один пользователь, а другой прокомментировал: "Угадайте, кто следующим будет публиковать себя на лодке с рыбой 💀".

Всего за несколько дней до этого Гомес объявила, что берет перерыв от TikTok, заявив, что она "слишком стара" для "глупой" драмы .

Напомним, Селена Гомес снова столкнулась с критикой своего тела.

Ранее Фокус писал, что произошло между Кайли Дженнер, Хейли Бибер и Селеной Гомес.