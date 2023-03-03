Селена Гомес провела час із родиною на риболовлі в Техасі (фото)

Знаменитість вирішила провести час у сімейному колі.

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30-річна американська співачка й акторка Селена Гомес вирішила провести деякий час зі своєю родиною на тлі її ворожнечі в соціальних мережах із Гейлі Бібер і Кайлі Дженнер. У своєму Instagram-акаунті Гомес опублікувала фотографії зі своєю молодшою 9-річною сестрою Грейсі та вітчимом Браяном Тіфі.

"Техаська дівчина в душі. Дівчина з Калі для розваги й дівчина з Нью-Йорка для сьогодення. Вдячна, вдячна та благословенна леді!" — підписала знаменитість серію знімків.

[ + – ] Селена Гомес із вітчимом і сестрою на рибалці Фото: Instagram @selenagomez

На фотографіях колишня зірка Disney Channel була одягнена в чорний спортивний костюм із білими зірками, а волосся вона зібрала в неохайний пучок.

[ + – ] Браян Тіфі та Грейсі Фото: Instagram @selenagomez [ + – ] Селена Гомес із сім'єю Фото: Instagram @selenagomez

Також на фото видно сімейний улов.

[ + – ] Селена Гомес із сестрою Грейсі Фото: Instagram @selenagomez

Тролі в коментарях поспішили продовжити "війну" в соціальних мережах і написали, що Гейлі Бібер "копіює" Гомес.

"Гейлі планує рибалку, rn 🎣 😂", — написав один користувач, а інший прокоментував: "Вгадайте, хто наступним публікуватиме себе на човні з рибою 💀".

За кілька днів до цього Гомес оголосила, що бере перерву від TikTok, заявивши, що вона "занадто стара" для "дурної" драми.

Нагадаємо, Селена Гомес знову зіткнулася з критикою свого тіла.

Раніше Фокус писав, що сталося між Кайлі Дженнер, Гейлі Бібер і Селеною Гомес.