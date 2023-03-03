День силы трех троек. Как загадывать желания 3.03.2023

Это прекрасный день для переосмысления своей жизни.

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Сегодня, 3 марта 2023 года, зеркальная дата, которую можно использовать в свою пользу, загадывая желания и посылая правильные месседжи во Вселенную.

Магическая дата поможет изменить судьбу, отношение к деньгам и принесет изменения к лучшему.

Луна сейчас находится в знаке зодиака Лев. Это огненный знак, влияющий абсолютно на всех.

Люди сегодня будут больше в состоянии движения. Также могут проявляться ситуации из прошлого. Однако не нужно "засорять" голову проблемами того, что уже давно прошло. Лучше освободиться от груза прошлого. Все зависит только от нас самих.

Это прекрасный день для переосмысления своей жизни.

Сегодня важно приносить радость другим людям, попросить прощения у тех, кого обидели, и поблагодарить Вселенную.

День силы трех троек

Напишите заветное желание на белом листе и положите его под подушку, а утром сожгите. Важно сфокусироваться на своем желании и тогда оно точно сбудется.

Напомним, чего ждать всем знакам зодиака 3 марта 2023 года.

Также Фокус писал о портале Персея в ноябре 2022 года.