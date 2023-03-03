День сили трьох трійок. Як загадувати бажання 3.03.2023

Це прекрасний день для переосмислення свого життя.

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Сьогодні, 3 березня 2023, дзеркальна дата, яку можна використати на свою користь, загадуючи бажання та посилаючи правильні меседжі у Всесвіт.

Магічна дата допоможе змінити долю, ставлення до грошей та принесе зміни на краще.

Місяць зараз перебуває у знаці зодіаку Лев. Це вогняний знак, що впливає абсолютно на всіх.

Люди сьогодні перебуватимуть більше у стані руху. Також можуть проявлятися ситуації з минулого. Проте не треба "засмічувати" голову проблемами того, що вже давно пройшло. Краще звільнитися від вантажу минулого. Усе залежить лише від нас самих.

Також це прекрасний день для переосмислення свого життя.

Сьогодні важливо приносити радість іншим людям, попросити вибачення в тих, кого образили, та подякувати Всесвіту.

День сили трьох трійок

Напишіть найзаповітніше бажання на білому листку та покладіть його під подушку, а зранку спаліть. Важливо сфокусуватися на своєму бажанні і тоді воно точно збудеться.

Нагадаємо, чого очікувати всім знакам зодіаку 3 березня 2023 року.

Також Фокус писав про портал Персея у листопаді 2022.