52-летняя Наоми Кэмпбелл дефилировала на Парижской неделе моды (видео)

Звезда подиумов предстала в темных элегантных образах.

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52-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл дефилировала в рамках Парижской недели моды. Об этом пишет Grazia.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения впервые вышла на подиум этого сезона на презентации Off-White осень/зима 2023 во время Недели моды в столице Франции. Легендарная супермодель присоединилась к Прешис Ли, Адут Акеч и Анок Яй, штурмовавшим песчаные дюны на съемочной площадке и вокруг зеркальной сферы в центре зала.

Для коллекции, получившей название "Лунная доставка", Кэмпбелл появилась в длинном длинном черном платье с облегающим тело рюшами с украшенным драгоценными камнями декольте. Длинные выпрямленные черные волосы Кэмпбелл были заправлены под ворот.

Образ был дополнен серьгами-гвоздиками, двумя золотыми браслетами в оправе из шин и неуклюжими кожаными ботинками с острым носом.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл

Главный редактор британского Vogue Эдвард Энинфул также поделился в своих соцсетях снимком с Наоми Кэмпбелл. Они вместе посетили показ новой коллекции бренда Loewe.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл и Эдвард Энинфул

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры своей единственной дочери.

Также Фокус писал о съемке Наоми Кэмпбелл для индийского глянца.