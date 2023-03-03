52-летняя Наоми Кэмпбелл дефилировала на Парижской неделе моды (видео)
Звезда подиумов предстала в темных элегантных образах.
52-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл дефилировала в рамках Парижской недели моды. Об этом пишет Grazia.
Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения впервые вышла на подиум этого сезона на презентации Off-White осень/зима 2023 во время Недели моды в столице Франции. Легендарная супермодель присоединилась к Прешис Ли, Адут Акеч и Анок Яй, штурмовавшим песчаные дюны на съемочной площадке и вокруг зеркальной сферы в центре зала.
Для коллекции, получившей название "Лунная доставка", Кэмпбелл появилась в длинном длинном черном платье с облегающим тело рюшами с украшенным драгоценными камнями декольте. Длинные выпрямленные черные волосы Кэмпбелл были заправлены под ворот.
Образ был дополнен серьгами-гвоздиками, двумя золотыми браслетами в оправе из шин и неуклюжими кожаными ботинками с острым носом.
Главный редактор британского Vogue Эдвард Энинфул также поделился в своих соцсетях снимком с Наоми Кэмпбелл. Они вместе посетили показ новой коллекции бренда Loewe.
Напомним, Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры своей единственной дочери.
Также Фокус писал о съемке Наоми Кэмпбелл для индийского глянца.