52-річна Наомі Кемпбелл дефілювала на Паризькому тижні моди (відео)

Зірка подіумів постала в темних елегантних образах.

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52-річна британська модель Наомі Кемпбелл дефілювала в рамках Паризького тижня моди. Про це пише Grazia.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження вперше вийшла на подіум цього сезону на презентації Off-White осінь/зима 2023 під час Тижня моди у столиці Франції. Легендарна супермодель приєдналася до таких, як Прешіс Лі, Адут Акеч і Анок Яй, які штурмували піщані дюни на знімальному майданчику та навколо дзеркальної сфери в центрі залу.

Для колекції, яка отримала назву "Місячна доставка", Кемпбелл з’явилася в довгій довгій чорній сукні з рюшами, що облягала тіло, з прикрашеним дорогоцінним камінням декольте. Довге випрямлене чорне волосся Кемпбелл було заправлене під комір.

Образ був доповнений сережками-гвоздиками, двома золотими браслетами в оправі з шин і незграбними шкіряними черевиками з гострим носом.

[ + – ] Наомі Кемпбелл

Головний редактор британського Vogue Едвард Енінфул також поділився у своїх соцмережах знімком з Наомі Кемпбелл. Вони разом відвідали показ нової колекції бренду Loewe.

[ + – ] Наомі Кемпбелл та Едвард Енінфул

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри своєї єдиної доньки.

Також Фокус писав про зйомку Наомі Кемпбелл для індійського глянцю.