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Стиль життя

52-річна Наомі Кемпбелл дефілювала на Паризькому тижні моди (відео)

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Фото: Naomi Campbell/Instagram | Наомі Кемпбелл

Зірка подіумів постала в темних елегантних образах.

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52-річна британська модель Наомі Кемпбелл дефілювала в рамках Паризького тижня моди. Про це пише Grazia.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження вперше вийшла на подіум цього сезону на презентації Off-White осінь/зима 2023 під час Тижня моди у столиці Франції. Легендарна супермодель приєдналася до таких, як Прешіс Лі, Адут Акеч і Анок Яй, які штурмували піщані дюни на знімальному майданчику та навколо дзеркальної сфери в центрі залу.

Для колекції, яка отримала назву "Місячна доставка", Кемпбелл з’явилася в довгій довгій чорній сукні з рюшами, що облягала тіло, з прикрашеним дорогоцінним камінням декольте. Довге випрямлене чорне волосся Кемпбелл було заправлене під комір.

Образ був доповнений сережками-гвоздиками, двома золотими браслетами в оправі з шин і незграбними шкіряними черевиками з гострим носом.

Наомі Кемпбелл

Головний редактор британського Vogue Едвард Енінфул також поділився у своїх соцмережах знімком з Наомі Кемпбелл. Вони разом відвідали показ нової колекції бренду Loewe.

Наомі Кемпбелл та Едвард Енінфул Fullscreen
Наомі Кемпбелл та Едвард Енінфул

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри своєї єдиної доньки.

Також Фокус писав про зйомку Наомі Кемпбелл для індійського глянцю.